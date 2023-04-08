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2 часа назад

Премьер Италии выразила соболезнования семье погибшего в Израиле итальянца

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования близким итальянца Алессандро Парини, погибшего в результате теракта в Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на правительственный Дворец Киджи.

Премьер Италии выразила соболезнования семье погибшего в Израиле итальянца
Фото: Guglielmo Mangiapane / ReutersGuglielmo Mangiapane / Reuters

«Председатель совета министров Мелони выражает глубокое сочувствие семье погибшего, раненым и солидарность с государством Израиль в связи с подлым нападением», — говорится в распространенном заявлении. Также сообщается, что итальянский премьер и правительство страны находятся в контакте с властями Израиля на случай возможных происшествий с другими итальянскими гражданами.

9 марта в Тель-Авиве произошла стрельба возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее серьезным терактом.

Происшествия,Биньямин Нетаньяху,
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