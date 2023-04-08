Премьер Италии выразила соболезнования семье погибшего в Израиле итальянца

«Председатель совета министров Мелони выражает глубокое сочувствие семье погибшего, раненым и солидарность с государством Израиль в связи с подлым нападением», — говорится в распространенном заявлении. Также сообщается, что итальянский премьер и правительство страны находятся в контакте с властями Израиля на случай возможных происшествий с другими итальянскими гражданами.