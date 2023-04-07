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42 минуты назад

Автомобиль въехал в толпу людей на набережной Тель-Авива

Елена Прошина

Неизвестный въехал в толпу людей на автомобиле и открыл по ним огонь на набережной в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате атаки пострадали 7 человек. По меньшей мере двое из них получили огнестрельные ранения. В данный момент водитель нейтрализован, выясняются обстоятельства произошедшего. В МИД Израиля произошедшее уже назвали терактом.

«Семь человек ранены (два тяжело) в результате теракта на набережной Тель-Авива», – сообщает ведомство.

Ранее Израиль был обстрелян со стороны сектора Газа и Ливана.

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