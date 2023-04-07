Россиянка до смерти избила и сожгла пожилую няню своего ребенка

В Волгограде суд приговорил к девяти годам лишения свободы женщину за убийство 69-летней няни. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Россиянка признана виновной по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с января по февраль 2019 года фигурантка несколько раз избивала пожилую няню своего сына. Из-за побоев пенсионерка не могла ходить. Во время очередной ссоры женщина снова напала на беспомощную жертву и забила до смерти. Затем россиянка вывезла тело из квартиры и сожгла на пустыре.