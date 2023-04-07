Охранники УК напали на жильцов дома в российском городе

Охранники управляющей компании «Космосервис» жилого комплекса «ЗимаЛето» в Санкт-Петербурге напали на жильцов здания. Собственников квартир в ЖК не пропустили в офис УК, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жильцов не устроили результаты общего собрания, на котором обсуждалось повышение тарифов за ремонт подъездов и уборку снега. Среди собственников провели голосование на тему новых цен, подсчеты сотрудники УК решили провести в своем офисе. Жильцы захотели проконтролировать процесс, но не смогли попасть внутрь.

По словам пострадавших, охранники здания ударили девушку и порвали одежду на мужчине. Жильцы собираются написать коллективное обращение в полицию.