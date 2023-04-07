В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей

Следственный отдел по Кировскому району Уфы обвинил пятерых жителей города в похищении людей и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

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Возраст обвиняемых варьируется от 32 до 41 года. Часть из них работала охранниками в супермаркетах. Они объединились с местными в преступную группу с целью «совершения вымогательств у лиц, которые, по их мнению, причастны к кражам в магазинах».

Первое похищение людей они совершили в феврале 2023 года. Потерпевшими стали экс-сотрудница супермаркета и ее знакомый. Преступники подкараулили их около дома и, применяя насилие и используя наручники, похитили их. Затем они стали вымогать у нее 60 тысяч рублей за якобы совершенную кражу в магазине. После отказа преступники повезли жертв на автомобиле по городу, угрожая уголовной ответственностью и смертью. Также они отобрали у них паспорта, мобильные телефоны, часы и наушники.

Следующей жертвой стал один из покупателей супермаркета.

Четверо фигурантов дела подошли к нему в марте 2023 года в магазине и представились сотрудниками службы безопасности. Злоумышленники сообщили ему о его противоправных действиях и против воли заперли в служебном помещении. Там они стали избивать его руками, ногами и деревянной палкой, заставляя признаться в краже. Позже они также посадили мужчину в машину и повезли к другому магазину, по пути требуя сообщить пароль его мобильного телефона и угрожая убийством. После передачи требуемой информации жертву отпустили.

Все потерпевшие обратились в полицию. Фигурантов дела задержали. Двое из них признали свою вину, другие же отрицают причастность к совершенным преступлениям.