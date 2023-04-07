Россиянин застрелил знакомого через закрытую дверь

В Иркутске 40-летний местный житель застрелил 38-летнего мужчину через закрытую дверь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел вечером 5 апреля возле дома россиянина на улице Петрова. По данным источника, в гости к мужчине пришел его знакомый, с которым у собственника жилья накануне завязался конфликт.

Гость несколько раз постучал в дверь калитки, однако ему никто не открыл. Тогда россиянин перелез через забор и стал стучать в дверь дома.

Разозлившись, хозяин жилища схватил ружье и выстрелил в сторону двери. В результате мужчина получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте происшествия.