Журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже

Журналист американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США . Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС .

Гершкович не признал вину по предъявленному следователями ФСБ обвинению и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

32-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и взят под стражу до 29 мая. По версии следствия, он по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.