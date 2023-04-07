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Журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже

Журналист американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС.

Журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже
© Lenta.ru

Гершкович не признал вину по предъявленному следователями ФСБ обвинению и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

32-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и взят под стражу до 29 мая. По версии следствия, он по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

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