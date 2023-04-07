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15 минут назад

Обвиняемую в теракте в Петербурге поместили в СИЗО "Лефортово"

ТАССиещё 1

Обвиняемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военкора Владлена Татарского Дарью Трепову поместили в СИЗО "Лефортово" на время следствия и суда.

Обвиняемую в теракте в Петербурге поместили в СИЗО "Лефортово"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила в пятницу член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО "Лефортово". Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", - написала Меркачева в Telegram-канале.

Происшествия,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Ева Меркачева,СИЗО "Лефортово",Совет по правам человека,
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