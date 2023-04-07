Обвиняемую в теракте в Петербурге поместили в СИЗО "Лефортово"

Обвиняемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военкора Владлена Татарского Дарью Трепову поместили в СИЗО "Лефортово" на время следствия и суда.
Об этом сообщила в пятницу член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
"Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО "Лефортово". Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", - написала Меркачева в Telegram-канале.