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59 минут назад

Задержанного после крушения самолета в Брянской области украинского пилота арестовали

ТАССиещё 1

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому пилоту, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан силовиками.

Об этом сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Постановлением Советского районного суда города Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая", - сказали в суде.

По версии органа дознания, 5 апреля гражданин Украины, управляя легкомоторным самолетом типа А-22, с целью совершения противоправных действий на территории РФ пересек государственную границу Украины с Россией и в Клинцовском районе Брянской области зацепился за высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем совершил вынужденную посадку. При себе документов и надлежащего разрешения, дающих право на въезд в Российскую Федерацию, пилот самолета не имел.

Задержанному под Брянском украинскому пилоту предъявили обвинение

Пилота подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда").

По данным представителя Росгвардии, пилота первыми заметили местные жители, они обратились в силовые структуры. В его задержании участвовали представители УМВД по Брянской области, Росгвардии, военнослужащие погрануправления. У пилота был обнаружен автомат и бронежилет, предположительно, сам самолет вели с помощью средств связи, второго самолета не было. Со слов пилота, за выполнение задач по разведке местности с воздуха ему было обещано вознаграждение в 50 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей).

Происшествия,Видео,Росгвардия,
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