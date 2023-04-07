Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому пилоту, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан силовиками.

Об этом сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Постановлением Советского районного суда города Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая", - сказали в суде.

По версии органа дознания, 5 апреля гражданин Украины, управляя легкомоторным самолетом типа А-22, с целью совершения противоправных действий на территории РФ пересек государственную границу Украины с Россией и в Клинцовском районе Брянской области зацепился за высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем совершил вынужденную посадку. При себе документов и надлежащего разрешения, дающих право на въезд в Российскую Федерацию, пилот самолета не имел.

Пилота подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда").