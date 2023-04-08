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12 минут назад

Охранник ТЦ украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки

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Охранник торгового центра в Тюмени украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки, сообщает «МВД Медиа». Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Охранник ТЦ украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки
Фото: МослентаМослента

По имеющимся данным, женщина 1995 года рождения пришла в ТЦ за покупками вместе с ребенком. В одной из примерочных она забыла сумку с крупной суммой денег, а когда опомнилась, сумки там уже не было.

Пострадавшая обратилась к сотрудникам магазина, и те вернули сумку, но валюты внутри не оказалось. Женщина обратилась в полицию.

Записи с камер видеонаблюдения помогли правоохранителям установить личность подозреваемого — им оказался ранее несудимый 48-летний охранник ТЦ. Мужчину доставили в отделение, где он во всем признался.

Охранник объяснил, что отдал деньги на временное хранение сыну. В дальнейшем он планировал потратить их по личному усмотрению. Полицейские забрали у преступника всю сумму и вернули владелице.

Происшествия,Безопасность,Громкие уголовные дела ,Торговый центр,
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