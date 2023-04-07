В России собака утянула пенсионерку под поезд

83-летняя россиянка гуляла с собакой недалеко от железной дороги. Услышав шум приближавшегося поезда, собака выбежала на пути и утянула за собой хозяйку.

Ранее в Кузбассе двое рабочих погибли на железнодорожных путях при попытке уйти с пути следования товарного состава. По одной из версий случившегося, они были проинформированы о приближении поезда и ушли с железнодорожного полотна. При этом они переместились на другие пути, где их сбил еще один локомотив.