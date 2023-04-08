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7 минут назад

В Ингушетии задержали причастного к нападению на пост ГАИ террориста

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Сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии задержали второго террориста, причастного к нападению на пост ГАИ и перестрелкам с силовиками. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

В Ингушетии задержали причастного к нападению на пост ГАИ террориста
Фото: пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия / РИА Новостипресс-служба МВД России по Республике Ингушетия / РИА Новости

Михаила Мошхоева обнаружили, когда он искал пропитание для себя и других членов группировки в одном из населенных пунктов. Отмечается, что преступника удалось взять живым благодаря профессионализму силовиков.

7 апреля один из бандитов, 22-летний Амир Боков, сдался полиции. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Поиски Амирхана Гуражева и Адама Оздоева продолжаются. За информацию о них МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Боевикам удалось скрыться в горах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее боевики напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

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