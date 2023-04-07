Задержанному после крушения самолета украинскому пилоту предъявили обвинения

Украинского пилота, задержанного после крушения самолета под Брянском, обвинили в незаконном пересечении границы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Легкомоторный самолет упал 5 апреля в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался вернуться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

На допросе мужчина сказал, что перед ним поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим самолетом и фотографировать, когда он скажет. О том, что мужчина летит на территорию России, он якобы не знал. За выполненную работу мужчине пообещали заплатить 50 тысяч гривен (108 970 рублей).