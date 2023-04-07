Ведущий Егор, который находился рядом с Владленом Татарским во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, пришел в сознание после тяжелого ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Мужчина вручил военкору статуэтку, которую принесла на мероприятие Дарья Трепова. Впоследствии Егора госпитализировали в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Детали его состояния не раскрываются.
Напомним, что 2 апреля в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский. Согласно информации Минздрава РФ, 40 человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних.
В совершении теракта обвиняют Трепову, которая подарила журналисту статуэтку со взрывчаткой. Девушку заключили под стражу до 2 июня. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что Трепова является активной сторонницей ФБК (признан в России иноагентом и экстремистской организацией).