Ведущий Егор, который находился рядом с Владленом Татарским во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, пришел в сознание после тяжелого ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Мужчина вручил военкору статуэтку, которую принесла на мероприятие Дарья Трепова. Впоследствии Егора госпитализировали в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Детали его состояния не раскрываются.

T.me/rt_russian

Напомним, что 2 апреля в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский. Согласно информации Минздрава РФ, 40 человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних.