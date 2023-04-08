Россиянку неделю не могут найти девушку после ссоры с парнем

В Химках уже неделю ищут 19-летнюю девушку, которая пропала после ссоры с парнем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным Telegram-канала, Жанна Шувалова вышла из дома вечером 30 марта и исчезла. За две недели до этого она переехала жить к своему молодому человеку.

Парень рассказал полицейским, что в тот день они поссорились, после чего Жанна ушла, а он не смог ее догнать. Родители и волонтеры в течение недели прочесывают окрестности деревни Брехово, где пропала Жанна.

«Одним из последних, кто видел пропавшую без вести, оказался работник автосервиса. Вечером, когда он был на смене, заметил, как девушка подошла к заброшенному колодцу, она что-то тихо говорила и плакала», — говорится в сообщении Telegram-канала.