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20 минут назад

В Москве мужчина убил человека в ходе драки в магазине

ТАСС

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе драки в продуктовом магазине в Москве убил человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Драка в московском магазине закончилась убийством
Фото: ТАССТАСС

Информация о драке в магазине на Волжском бульваре поступила в полицию в ночь на 7 апреля. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них ударил своего оппонента по лицу, после чего тот упал. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

"Прибывшими на место инцидента полицейскими в помещении магазина обнаружено тело 42-летнего мужчины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД по району Текстильщики на прилегающей территории был выявлен 35-летний местный житель, подозреваемый в причинении телесных повреждений своему оппоненту в ходе конфликта", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что задержанный доставлен для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции, медицинским освидетельствованием у него установлен факт алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Происшествия,МВД России,
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