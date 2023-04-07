$79.50+0.1487.10+0.37

Взрывы прогремели в центре Донецка

2

Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие и разрушения. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, по центру Ворошиловского района было выпущено пять ракет из РСЗО. Под обстрелом оказались район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

«По улице Горького разрушена стена жилого дома. По предварительным данным, в результате обстрела, по состоянию на 13 часов 10 минут, зафиксирована смерть одного человека. Шестеро получили ранения», - заявил глава администрации Донецка.

При этом он подчеркнул, что информация еще уточняется.

Ранее, в феврале, украинские военные нанесли массированный удар РСЗО по центру Донецка. За две минуты было выпущено 40 ракет. Снаряды попали в район крытого рынка, также были зафиксированы попадания вблизи улиц Челюскинцев, Университетской, Артема, Щорса и Богдана Хмельницкого.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий