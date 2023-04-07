Взрывы прогремели в центре Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие и разрушения. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, по центру Ворошиловского района было выпущено пять ракет из РСЗО. Под обстрелом оказались район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.
«По улице Горького разрушена стена жилого дома. По предварительным данным, в результате обстрела, по состоянию на 13 часов 10 минут, зафиксирована смерть одного человека. Шестеро получили ранения», - заявил глава администрации Донецка.
При этом он подчеркнул, что информация еще уточняется.
Ранее, в феврале, украинские военные нанесли массированный удар РСЗО по центру Донецка. За две минуты было выпущено 40 ракет. Снаряды попали в район крытого рынка, также были зафиксированы попадания вблизи улиц Челюскинцев, Университетской, Артема, Щорса и Богдана Хмельницкого.