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14 минут назад

ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России

Lenta.ruиещё 2

Украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России
Фото: lenta.rulenta.ru

Он отметил, что пострадавших при обстреле ВСУ нет, однако снаряды повредили четыре частных домовладения.

Ранее стало известно, что в Белгородской области два 17-летних подростка пострадали от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Гладков сообщил, что юноши нашли ржавый снаряд, когда разбирались на огороде в селе Покрово-Михайловка. У одного из россиян множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В связи с этим было решено отправить его в московскую больницу.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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