$79.50+0.1487.10+0.37
14 минут назад

В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение похожего на метеорит объекта

Лера Букина

Движение неизвестного светящегося небесного тела и яркие вспышки зафиксировали в небе над иркутским Усть-Кутом в четверг вечером. Об этом сообщила редакция «Подъема» со ссылкой на пресс-секретаря администрации района Кристину Зарочинцеву.

В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение похожего на метеорит объекта
Фото: UnsplashUnsplash

«В соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано движение неизвестного светящегося небесного тела и яркие вспышки», — отмечает новостной портал.

Зарочинцева сообщила, что лично видела свечение. Она отметила, что в настоящее время выясняются все детали произошедшего. По словам собеседницы, администрация пыталась связаться с руководителем Иркутского планетария, однако он не предоставил точных данных на этот счет. По словам Зарочинцевой, с большой долей вероятности это был метеорит или осколок от него.

Зарочинцева пояснила, что видео, появившееся в социальных сетях, является записью с камер видеонаблюдения.

В Большом иркутском планетарии заявили, что

источником свечения могли быть сошедшие с орбиты ступени ракет или спутники.

31 января жители Красноярска сняли на видео падение горящего метеора над городом.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий