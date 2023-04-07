В небе над иркутским Усть-Кутом зафиксировали падение похожего на метеорит объекта

Движение неизвестного светящегося небесного тела и яркие вспышки зафиксировали в небе над иркутским Усть-Кутом в четверг вечером. Об этом сообщила редакция «Подъема» со ссылкой на пресс-секретаря администрации района Кристину Зарочинцеву.

Зарочинцева сообщила, что лично видела свечение. Она отметила, что в настоящее время выясняются все детали произошедшего. По словам собеседницы, администрация пыталась связаться с руководителем Иркутского планетария, однако он не предоставил точных данных на этот счет. По словам Зарочинцевой, с большой долей вероятности это был метеорит или осколок от него.