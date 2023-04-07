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Один из боевиков, нападавший на полицейских в Ингушетии, сдался добровольно

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Один из преступников, подозреваемых в нападениях на полицейских в Ингушетии, добровольно сдался правоохранителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Один из разыскиваемых, Амир Боков 2001 года рождения, сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются», — заявил собеседник агентства.

По информации RT, Боков вместе с дядей пришёл в полицию в городе Малгобек и дал признательные показания. Его сообщники могли скрыться в лесу на окраине Малгобекского района.

Напомним, что 27 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в Карабулаке нашли тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. ФСБ начало розыск пяти жителей республики, подозреваемых в планировании совершения преступлений террористической направленности.

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Днем 3 апреля перестрелка между группой неизвестных и полицейскими произошла в Малгобекском районе. Вечером того же дня на территории района ввели режим контртеррористической операции (КТО). В среду, 5 апреля, в одном из сел нашли тело одного из разыскиваемых. При нем был автомат, подствольный гранатомет и четыре гранаты.

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