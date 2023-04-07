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29 минут назад

Вооруженный мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве

Вечерняя Москваиещё 3

Вооруженный мужчина попытался ворваться в здание Министерства обороны в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в пятницу, 7 апреля.

Вооруженный мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»Александр Авилов/АГН «Москва»

По словам собеседника «ВМ», 40-летний уроженец Ярославля, вооруженный пистолетом, попытался прорваться через КПП здания. Нападавший громко кричал что-то невнятное. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Оружие у мужчины изъяли. Нападавший так и не смог объяснить мотивов своего поступка. В его отношении составили административный протокол, после чего передали психиатрической скорой помощи.

Появились кадры пожара в здании Минобороны в Москве

Другой инцидент в здании, принадлежащем Министерству обороны, произошел вечером 5 апреля. В доме на улице Знаменка произошел пожар.

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