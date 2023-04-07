Топ-менеджер военно-промышленной компании погиб в авиакатастрофе вместе с женой

Заместитель директора американской компании по производству оружия Raytheon Джефф Лампкин (Jeff Lumpkin) вместе с женой Пэтти Лампкин (Patty Lumpkin) погибли в авиакатастрофе в США. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Несчастный случай произошел в четверг, 6 апреля, у побережья Флориды. Воздушное судно упало в Мексиканский залив после взлета. По данным издания, топ-менеджер военно-промышленной компании возвращался с супругой после ужина на частном самолете. Отмечается, что вместе с ними на борту находились их друзья.

Спасатели обнаружили тела мужчин вечером того же дня, а женщин — только на следующее утро. В настоящее время выясняются детали случившегося.