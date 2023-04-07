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22 минуты назад

В российском регионе нашли автомобиль с костями

Lenta.ru

В Уссурийске Приморского края нашли обгоревший автомобиль с костными останками. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В российском регионе нашли автомобиль с костями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обгоревший кузов легкового автомобиля Mazda был обнаружен днем 7 апреля в районе дома №1 по Сельскохозяйственной улице.

«В салоне машины обнаружены фрагменты костей», — говорится в сообщении.

Чьи именно кости — неизвестно. Их принадлежность установят в ходе соответствующих экспертиз. Машина была припаркована на краю обрыва. Автомобиль полностью сгорел.

В конце марта под Петербургом после пожара в расселенном доме нашли человеческие останки.

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