В российском регионе нашли автомобиль с костями

В Уссурийске Приморского края нашли обгоревший автомобиль с костными останками. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

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Обгоревший кузов легкового автомобиля Mazda был обнаружен днем 7 апреля в районе дома №1 по Сельскохозяйственной улице.

«В салоне машины обнаружены фрагменты костей», — говорится в сообщении.

Чьи именно кости — неизвестно. Их принадлежность установят в ходе соответствующих экспертиз. Машина была припаркована на краю обрыва. Автомобиль полностью сгорел.