ФСБ заявила о задержании агента СБУ под Херсоном

В ФСБ рассказали о задержании в Херсонской области за сбор информации об армии РФ агента спецслужб Украины и его пособника. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В спецслужбе заявили, что задержаны были украинский агент и человек, действовавший по его заданию. Оба задержанных — граждане Украины, против них возбудили уголовные дела о шпионаже и арестовали.

По данным ФСБ, они собирали данные о местах дислокации и численности подразделений российской армии в Херсонской области.

В ФСБ заявили, что в одном из мессенджеров агент пересылал Службе безопасности Украины (СБУ) маршруты перемещения российской военной техники и вооружений (а также информацию об их видах) «с привязкой к картам местности и географическим координатам».

СБУ передавали эту информацию украинской армии для корректировки ударов по российским позициям.