ФСБ заявила о задержании агента СБУ под Херсоном

В ФСБ рассказали о задержании в Херсонской области за сбор информации об армии РФ агента спецслужб Украины и его пособника. Об этом сообщает «Интерфакс».
В спецслужбе заявили, что задержаны были украинский агент и человек, действовавший по его заданию. Оба задержанных — граждане Украины, против них возбудили уголовные дела о шпионаже и арестовали.
По данным ФСБ, они собирали данные о местах дислокации и численности подразделений российской армии в Херсонской области.
В ФСБ заявили, что в одном из мессенджеров агент пересылал Службе безопасности Украины (СБУ) маршруты перемещения российской военной техники и вооружений (а также информацию об их видах) «с привязкой к картам местности и географическим координатам».
СБУ передавали эту информацию украинской армии для корректировки ударов по российским позициям.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, которые наводили украинскую армию на российские военные объекты. В ФСБ заявили, что задержанные — граждане России, завербованные украинской разведкой.