Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Это уже четвертый выброс за последние сутки. В прошлый раз пепел достиг высоты 5,5 километра.
Как отметили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, вулкану присвоен высший уровень авиационной опасности — «красный». Шлейфы в основном уносит в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов, о выпадении пепла местные жители не сообщали.
Напомним, что вулкан Безымянный находится в 40 км от поселка Ключи. Абсолютная высота — 2882 метра. В последние годы он стал более активен. В частности, в марте 2019 года он выбросил столб дыма высотой в 15 километров, а 22 октября 2020 года началось извержение.