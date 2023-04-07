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55 минут назад

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 12 километров

Никита Бородкин

Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Это уже четвертый выброс за последние сутки. В прошлый раз пепел достиг высоты 5,5 километра.

Как отметили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, вулкану присвоен высший уровень авиационной опасности — «красный». Шлейфы в основном уносит в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов, о выпадении пепла местные жители не сообщали.

Напомним, что вулкан Безымянный находится в 40 км от поселка Ключи. Абсолютная высота — 2882 метра. В последние годы он стал более активен. В частности, в марте 2019 года он выбросил столб дыма высотой в 15 километров, а 22 октября 2020 года началось извержение.

Происшествия,Видео,МЧС России,РАН,
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