Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Это уже четвертый выброс за последние сутки. В прошлый раз пепел достиг высоты 5,5 километра.

Как отметили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, вулкану присвоен высший уровень авиационной опасности — «красный». Шлейфы в основном уносит в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов, о выпадении пепла местные жители не сообщали.