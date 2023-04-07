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6 минут назад

На Урале самопровозглашенного священника задержали за дискредитацию армии

Мария Иванова

На Урале задержали основателя христианской обители милосердия для бездомных Эдуарда Чарова по делу о дискредитации армии РФ, сообщает Telegram-канал Mash. Канал называет его самопровозглашенным священником.

На Урале самопровозглашенного священника задержали за дискредитацию армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным Mash, Чаров также критиковал российскую спецоперацию на Украине и предлагал призывникам скрываться от военкоматов в своей обители «с гарантией полной анонимности».

Поводом для задержания стали посты Чарова в соцсетях. Во время беседы с органами он заявил, что «подписывается под каждым словом и продолжит писать во что бы то ни стало».

На следующей неделе материалы его дела рассмотрит суд.

Ранее в Минске задержали жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного в России по делу о дискредитации армии.

Суд приговорил Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. На оглашении приговора он не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.

В апреле 2022-го дочь Москалева сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом. Москалева оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках», а в декабре против него завели уголовное дело, так как он продолжил «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность армии» в соцсетях. Его отправили под домашний арест, а дочь направили в социально-реабилитационный центр.

Происшествия,Алексей Москалев,Одноклассники,
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