На Урале самопровозглашенного священника задержали за дискредитацию армии

На Урале задержали основателя христианской обители милосердия для бездомных Эдуарда Чарова по делу о дискредитации армии РФ, сообщает Telegram-канал Mash. Канал называет его самопровозглашенным священником.

По данным Mash, Чаров также критиковал российскую спецоперацию на Украине и предлагал призывникам скрываться от военкоматов в своей обители «с гарантией полной анонимности».

Поводом для задержания стали посты Чарова в соцсетях. Во время беседы с органами он заявил, что «подписывается под каждым словом и продолжит писать во что бы то ни стало».

На следующей неделе материалы его дела рассмотрит суд.

Ранее в Минске задержали жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного в России по делу о дискредитации армии.

Суд приговорил Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. На оглашении приговора он не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.