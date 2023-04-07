Россиянка пришла в гости к сестре и убила ее двухлетнюю дочь

По данным издания, ЧП произошло в поселке Каа-Хем, россиянка пришла в гости к сестре, которая жила с мужем и воспитывала четырех детей. Гостья была пьяна и в какой-то момент начала скандалить, попытки успокоить ее провалились. Женщина схватила нож и ударила двухлетнюю дочку сестры, затем еще одну присутствовавшую девушку и себя.