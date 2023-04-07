Россиянка пришла в гости к сестре и убила ее двухлетнюю дочь
В Республике Тыва правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства двухлетней девочки, которую зарезала родственница. Об этом в пятницу, 7 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Mash Siberia.
По данным издания, ЧП произошло в поселке Каа-Хем, россиянка пришла в гости к сестре, которая жила с мужем и воспитывала четырех детей. Гостья была пьяна и в какой-то момент начала скандалить, попытки успокоить ее провалились. Женщина схватила нож и ударила двухлетнюю дочку сестры, затем еще одну присутствовавшую девушку и себя.
Прибывшая скорая госпитализировала ребенка и подозреваемую. Спасти жизнь девочки не удалось.
5 апреля сообщалось, что в Башкортостане 13-летняя школьница во время урока порезала ножом своих одноклассниц