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Россиянка пришла в гости к сестре и убила ее двухлетнюю дочь

В Республике Тыва правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства двухлетней девочки, которую зарезала родственница. Об этом в пятницу, 7 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Mash Siberia.

Россиянка пришла в гости к сестре и убила ее двухлетнюю дочь
© РИА Новости

По данным издания, ЧП произошло в поселке Каа-Хем, россиянка пришла в гости к сестре, которая жила с мужем и воспитывала четырех детей. Гостья была пьяна и в какой-то момент начала скандалить, попытки успокоить ее провалились. Женщина схватила нож и ударила двухлетнюю дочку сестры, затем еще одну присутствовавшую девушку и себя.

Прибывшая скорая госпитализировала ребенка и подозреваемую. Спасти жизнь девочки не удалось.

5 апреля сообщалось, что в Башкортостане 13-летняя школьница во время урока порезала ножом своих одноклассниц

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