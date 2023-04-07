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7 минут назад

Десять детей попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа

Lenta.ru

В штате Массачусетс, США, десять учеников начальной школы попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа с острой жвачкой. Об этом сообщает американский телеканал Western Mass News.

Десять детей попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что один из учащихся принес в школу острую жвачку для участия в TikTok-челлендже, который заключается в том, чтобы надуть из нее пузырь. В результате у десяти школьников, попробовавших жвачку, возникла острая реакция на нее: у детей началось жжение, их лица и руки сильно покраснели. Пострадавших доставили в больницу.

Жгучесть жвачки составляет 16 миллионов по шкале Сковилла. Как уточнил телеканал, с таким уровнем остроты человек может столкнуться, если, например, к нему в рот попадет содержимое перцового баллончика.

В настоящий момент в школе, где произошел инцидент, проводится расследование. Администрация заведения сообщила, что после его завершения в школе будут приняты необходимые меры.

Ранее стало известно, что в Аргентине 12-летняя девочка решила поучаствовать в опасном челлендже, который она увидела в TikTok, и умерла. Уточнялось, что девочка повторила дома блэкаут-челлендж, участники которого намеренно вызывают у себя удушье, и в результате потеряла сознание и скончалась.

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