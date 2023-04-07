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5 минут назад

Четверо россиян погибли во время рыбалки

Lenta.ruиещё 1

В Челябинской области четыре человека погибли во время рыбалки. Об этом сообщил источник «Известий».

Четверо россиян погибли во время рыбалки
Фото: pixabay.compixabay.com

«Очевидцы стали свидетелями того, как под лед провалилась группа рыбаков, причем двое из них сразу пропали из поля зрения», — сообщили в поисково-спасательной службе.

Там уточнили, что это произошло на озере Комкуль около деревни Бурино. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Еманжелинске Челябинской области мужчина решил отправиться на рыбалку и умер. На момент гибели мужчине было 70 лет, он рыбачил на карьере №10 в российском городе. Тело россиянина уже достали со дна.

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