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16 минут назад

Под Екатеринбургом мужчина попытался украсть ребенка из коляски

Свободная пресса

В Свердловской области мужчина сначала напал на продавщицу в супермаркете, а затем попытался украсть ребенка из коляски.

Под Екатеринбургом мужчина попытался украсть ребенка из коляски
Фото: ТАССТАСС

«Мужчина хорошо известен правоохранительным органам. Он будет привлечено по всей строгости закона", - рассказали в местной полиции.

Как сообщает РЕН ТВ, кадры инцидента попали в Сеть. Видно, как мужчина по неустановленным причинам бьет продавщицу, после чего пытается вытащить ребенка из коляски. На помощь младенцу вовремя поспевает мать, и дебошир уходит ни с чем.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», стримера, который избивал девочку в прямом эфире, задержали в Ивановской области. На одном из своих роликов он удерживал ребенка силой, несмотря на плач и крики.

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