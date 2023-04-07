Под Екатеринбургом мужчина попытался украсть ребенка из коляски

В Свердловской области мужчина сначала напал на продавщицу в супермаркете, а затем попытался украсть ребенка из коляски.
«Мужчина хорошо известен правоохранительным органам. Он будет привлечено по всей строгости закона", - рассказали в местной полиции.
Как сообщает РЕН ТВ, кадры инцидента попали в Сеть. Видно, как мужчина по неустановленным причинам бьет продавщицу, после чего пытается вытащить ребенка из коляски. На помощь младенцу вовремя поспевает мать, и дебошир уходит ни с чем.
Как ранее сообщала «Свободная пресса», стримера, который избивал девочку в прямом эфире, задержали в Ивановской области. На одном из своих роликов он удерживал ребенка силой, несмотря на плач и крики.