$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Во Владивостоке приземлились задержанные из-за тумана самолеты

ТАССиещё 3

Все задержанные из-за тумана рейсы во Владивосток приземлились в пункте назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Всего было задержано пять рейсов на прилет.

Во Владивостоке приземлились задержанные из-за тумана самолеты
Фото: 

"Все задержанные ранее по метеоусловиям рейсы во Владивосток прибыли. Таких рейсов было пять. Еще семь рейсов было задержано на вылет. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Утром в пятницу во Владивостоке наблюдался густой туман с видимостью местами менее 100 м. Из-за этого несколько рейсов из регионов России отправили на запасной аэродром в Хабаровске. Сейчас, согласно онлайн-табло аэропорта, задержанными значатся только внутрикраевые рейсы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий