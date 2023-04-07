Во Владивостоке приземлились задержанные из-за тумана самолеты

Все задержанные из-за тумана рейсы во Владивосток приземлились в пункте назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Всего было задержано пять рейсов на прилет.
"Все задержанные ранее по метеоусловиям рейсы во Владивосток прибыли. Таких рейсов было пять. Еще семь рейсов было задержано на вылет. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Утром в пятницу во Владивостоке наблюдался густой туман с видимостью местами менее 100 м. Из-за этого несколько рейсов из регионов России отправили на запасной аэродром в Хабаровске. Сейчас, согласно онлайн-табло аэропорта, задержанными значатся только внутрикраевые рейсы.