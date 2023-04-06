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43 минуты назад

На птицефабрике под Симферополем произошел пожар

Елена Прошина

Под Симферополем на территории птицефабрики произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Крыму.

На птицефабрике под Симферополем произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, речь идет о птицефабрике в селе Перово. Пожар вспыхнул в бесхозном строении на ее территории. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Крыму в 21:06.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В 22:35 возгорание локализовали. Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Ранее из-за возгорания чайника произошел пожар в здании Минобороны в Москве. Возгорание ликвидировали на площади пяти квадратных метров, никто не пострадал.

Происшествия,МЧС России,
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