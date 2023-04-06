На птицефабрике под Симферополем произошел пожар

Под Симферополем на территории птицефабрики произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Крыму.
По данным агентства, речь идет о птицефабрике в селе Перово. Пожар вспыхнул в бесхозном строении на ее территории. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Крыму в 21:06.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В 22:35 возгорание локализовали. Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Ранее из-за возгорания чайника произошел пожар в здании Минобороны в Москве. Возгорание ликвидировали на площади пяти квадратных метров, никто не пострадал.