В центре Петербурга закрыли 10 баров после ночных обысков

Десять из тринадцати баров были закрыты и опечатаны на улице Ломоносова в центре Петербурга, где минувшей ночью прошли следственные мероприятия по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетним посетителям. Об этом сообщили ТАССв пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

"Проверено 13 заведений. Из них 10 закрыты", - уточнили в ведомстве.

В МВД также сообщили, что в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили 16-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения, факт употребления алкоголя подтвердил экспресс-тест. Подростка передали законным представителям, по данному факту возбуждено административное производство.

Уточняется, что помимо полиции в рейде участвовали сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних. За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были также доставлены семь посетителей ночных клубов.

Кроме того, в мероприятиях были задействованы сотрудники Следственного комитета вместе с бойцами Росгвардии. В управлении СК по городу ранее уточняли, что обыски связаны с возбужденным в марте уголовным делом о продаже в заведениях алкоголя несовершеннолетним посетителям. По версии следствия, 22 февраля неизвестный разместил в интернете объявление о том, что в одном из баров с 19 до 22 часов проводится мероприятие с возрастным ограничением 16+, то есть для несовершеннолетних. После этого, как считают правоохранители, злоумышленники приобрели алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которую реализовали неограниченному кругу подростков.