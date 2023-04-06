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46 минут назад

В США молния ударила в пассажирский самолет при посадке

Lenta.ru

В США молния ударила в пассажирский лайнер американской авиакомпании United Airlines во время его посадки. Об этом сообщает портал Airportia.

В США молния ударила в пассажирский самолет при посадке
Фото:  Felix Mittermeier / Unsplash Felix Mittermeier / Unsplash

Инцидент произошел во вторник, 4 апреля, с самолетом, летевшим из Сан-Диего в Чикаго. Отмечается, что лайнер находился на подлете к взлетно-посадочной полосе в чикагском аэропорту, когда в него попала молния.

Несмотря на это, пилоты воздушного судна решили продолжить заход на посадку. В итоге летному экипажу удалось благополучно приземлиться в авиагавани назначения. Отмечается, что после случившегося самолет простоял на стоянке в аэропорту еще примерно 25 часов.

Ранее в апреле смертельно ядовитая кобра напала на пилота пассажирского самолета, летевшего из Кейптауна в Преторию, и сорвала рейс. Во время полета из одной столицы ЮАР в другую командир воздушного судна почувствовал, как что-то скользкое и холодное движется по его спине. Оказалось, что в лайнер перед полетом проникла капская кобра, которая считается одной из самых ядовитых змей в Африке.

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