В США молния ударила в пассажирский самолет при посадке

В США молния ударила в пассажирский лайнер американской авиакомпании United Airlines во время его посадки. Об этом сообщает портал Airportia.

Фото: Felix Mittermeier / Unsplash Felix Mittermeier / Unsplash

Инцидент произошел во вторник, 4 апреля, с самолетом, летевшим из Сан-Диего в Чикаго. Отмечается, что лайнер находился на подлете к взлетно-посадочной полосе в чикагском аэропорту, когда в него попала молния.

Несмотря на это, пилоты воздушного судна решили продолжить заход на посадку. В итоге летному экипажу удалось благополучно приземлиться в авиагавани назначения. Отмечается, что после случившегося самолет простоял на стоянке в аэропорту еще примерно 25 часов.