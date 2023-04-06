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28 минут назад

Демонстранты подожгли любимый ресторан Макрона в Париже

Илья Родин

В Париже участники акции протеста подожгли навес ресторана «Ротонда», который любит посещать глава Франции Эммануэль Макрон. В частности, он праздновал в нем победу на президентских выборах в 2017 году, пишет РИА «Новости».

Демонстранты подожгли любимый ресторан Макрона в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Владельцы заведения пытались потушить возгорание, но значительная часть навеса все же сгорела.

По данным агентства, демонстранты двигаются от Дома инвалидов через 6-ой округ, который является одним из самых элитных районов столицы Франции.

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Первоначально манифестанты вели себя мирно, затем радикалы движения black bloc начали провоцировать полицейских. Они стали скандировать оскорбления в адрес правоохранителей, бросать в них различный мусор. Кроме того, они подожгли мусорные контейнеры.

Силовики в ответ применили спецсредства и предприняли попытки оттеснить демонстрантов.

Напомним, что во Франции на протяжении нескольких месяцев проходят забастовки, манифестации, пикеты. Французы выступают против пенсионной реформы, в рамках которой выход на пенсию предполагается в 64 года, а не в 62, как ранее.

Происшествия,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,
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