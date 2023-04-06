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7 минут назад

В Кемеровской области предпринимателя убили выстрелом в голову

Илья Родин

На автостанции в Осинниках (Кемеровская область) неизвестный мужчина выстрелом в голову убил местного предпринимателя Александра Каблова. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Кемеровской области предпринимателя убили выстрелом в голову
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, убийство могло быть заказным.

В интернете появилось видео с моментом убийства бизнесмена. На кадрах ролика, опубликованного Telegram-каналом SHOT, Каблов выходит из автомобиля Ниссан.

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Затем неизвестный злоумышленник выбегает из стоявшего рядом ВАЗ-2107 бирюзового цвета и в упор расстреливает предпринимателя.

Уточняется, что Каблов ранее был признан банкротом. В отношении него велась процедура реализации имущества. Его долги составляли порядка 700 тыс. рублей.

В настоящее время правоохранители перекрыли все выезды из города.

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