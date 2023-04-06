В Кемеровской области предпринимателя убили выстрелом в голову

На автостанции в Осинниках (Кемеровская область) неизвестный мужчина выстрелом в голову убил местного предпринимателя Александра Каблова. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным телеканала, убийство могло быть заказным.

В интернете появилось видео с моментом убийства бизнесмена. На кадрах ролика, опубликованного Telegram-каналом SHOT, Каблов выходит из автомобиля Ниссан.

Затем неизвестный злоумышленник выбегает из стоявшего рядом ВАЗ-2107 бирюзового цвета и в упор расстреливает предпринимателя.

Уточняется, что Каблов ранее был признан банкротом. В отношении него велась процедура реализации имущества. Его долги составляли порядка 700 тыс. рублей.