Появились кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ в Брянской области

По информации канала, в кустах и на дороге валяются стрелянные шведские гранатометы AT-4. Также на месте была установлена противопехотная мина. Сейчас сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии обследуют территорию на предмет оставшихся от диверсантов боеприпасов и взрывоопасных предметов.