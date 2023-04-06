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Появились кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ в Брянской области

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Появилось видео с места неудачного прорыва украинских диверсантов на территорию Брянской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Появились кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ в Брянской области
© legion-media.ru

По информации канала, в кустах и на дороге валяются стрелянные шведские гранатометы AT-4. Также на месте была установлена противопехотная мина. Сейчас сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии обследуют территорию на предмет оставшихся от диверсантов боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Напомним, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась на двух пикапах проникнуть на территорию России в районе села Случовск Погарского района утром 6 апреля. Пограничники и подразделения Вооруженных сил РФ нанесли диверсантам огневое поражение, попытка пресечена.

2 марта в приграничный район Брянской области проникала группа украинских диверсантов. Участники диверсионно-разведывательной группы открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погиб местный житель, еще один ребенок пострадал.

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