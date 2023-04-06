Появились кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ в Брянской области
Появилось видео с места неудачного прорыва украинских диверсантов на территорию Брянской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
По информации канала, в кустах и на дороге валяются стрелянные шведские гранатометы AT-4. Также на месте была установлена противопехотная мина. Сейчас сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии обследуют территорию на предмет оставшихся от диверсантов боеприпасов и взрывоопасных предметов.
Напомним, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась на двух пикапах проникнуть на территорию России в районе села Случовск Погарского района утром 6 апреля. Пограничники и подразделения Вооруженных сил РФ нанесли диверсантам огневое поражение, попытка пресечена.
2 марта в приграничный район Брянской области проникала группа украинских диверсантов. Участники диверсионно-разведывательной группы открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погиб местный житель, еще один ребенок пострадал.