Женщина погибла под упавшим шифоньером в Москве

По данным издания, тело 44-летней жительницы столицы нашел ее знакомый, живущий в этом же доме на другом этаже. Перед этим москвич не смог дозвониться до нее и пошел проведать лично. В квартире он нашел погибшую хозяйку, придавленную упавшим шифоньером — его острый угол попал на шею женщине.