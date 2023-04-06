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4 минуты назад

Задержан блогер, напавший на дочь в прямом эфире

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании в Ивановской области блогера, унижавшего ребенка во время интернет-трансляции. Ее слова приводит «МВД Медиа».

Задержан блогер, напавший на дочь в прямом эфире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире», — заявила Волк, не приводя каких-либо подробностей.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором треш-блогер из Кохмы Ивановской области во время прямого эфира довел до слез девочку, ударяя по креслу на котором она сидела. По видео неясно, получил ли травмы ребенок, но уйти из кадра мужчина ей не позволил, несмотря на просьбы девочки.

По данным издания «Подъем», на видео дочь блогера. Девочка живет с матерью, которая развелась с ее отцом после нескольких лет жалоб на побои.

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская отметила, что опека уже проинформирована о происшествии.

«Просмотрели свои базы семей, состоящих на учете: в них данный гражданин не значится. Работники опеки ждут результатов проверки и готовы незамедлительно выехать вместе с полицией на место», — подчеркнула она.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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