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18 минут назад

Россиянин попал в больницу после взрыва электронной сигареты

Lenta.ru

В Республике Татарстан мужчина попал в больницу после того, как у него в руке взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (ЦРМБ).

Россиянин попал в больницу после взрыва электронной сигареты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23-летний россиянин признался медикам, что «ничего не понял» после взрыва электронного устройства, а затем почувствовал резкую боль в обгоревшей ладони. Мужчина засунул почерневшую руку в таз с холодной водой и вызвал скорую помощь.

Пострадавшего доставили в приемный покой, где у него диагностировали ожог второй степени. Врачи удалили нежизнеспособные участки кожи и оставили мужчину в хирургическом отделении. После того, как рана начнет заживать, его выпишут на амбулаторное лечение.

В России вейпы и электронные сигареты часто приводят к травмам, а в некоторых случаях устройства для курения называют как предполагаемые причины смертей. Ранее сообщалось, что в Калининграде семиклассница покурила вейп, отравилась неизвестным веществом и впала в кому, а в Керчи вейп взорвался в руках 17-летнего подростка, который заявил, что нашел устройство на улице и решил поставить его на зарядку.

4 апреля стало известно, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. С призывом к запрету ранее выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его коллега Султан Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.

Происшествия,Султан Хамзаев,Вячеслав Володин,Госдума,
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