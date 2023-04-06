Две девушки погибли в борделе в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар в семикомнатной квартире, в которой оказывали интимные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жертвами пожара стали две девушки, еще две попали в больницу. По данным «112», они «отдыхали после ночной смены». Причина пожара пока неизвестна.

Еще четверых девушек и охранника притона задержали. Их решили допросить.

«112» отмечает, что в 2022 году в эту квартиру уже приходила полиция и притон был закрыт.

Жительница дома рассказала порталу 78.ru, что в 2022-м в квартире уже было задымление, а на ее жильцов «жаловался весь дом».

«Они обещали вести себя тише, но их гости шумные: устраивали разборки, один раз ночью стреляли, бегали по детской площадке, прятались за машинами, целая перестрелка была. На все это закрывали глаза», — подчеркнула она.