Российский школьник умер на перемене

В Башкирии 14-летний ученик одной из школ умер на перемене. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, мальчику стало плохо на перемене. Ему вызвали скорую помощь, однако медики не смогли реанимировать подростка.
В учебном заведении отказались комментировать случившееся, сославшись на занятость директора. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.
В конце марта ученик одной из школ Симферополя умер после урока физкультуры. По данным Минздрава Республики Крым, девятиклассник потерял сознание и упал. За время реанимационных мероприятий сердце подростка трижды останавливалось. По словам очевидца случившегося, у погибшего были проблемы с работой сердца, а также повышенное давление.