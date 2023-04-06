Российский школьник умер на перемене

В Башкирии 14-летний ученик одной из школ умер на перемене. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com Константин Кокошкин / Globallookpress.com

По информации издания, мальчику стало плохо на перемене. Ему вызвали скорую помощь, однако медики не смогли реанимировать подростка.

В учебном заведении отказались комментировать случившееся, сославшись на занятость директора. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.