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44 минуты назад

Российский школьник умер на перемене

Lenta.ru

В Башкирии 14-летний ученик одной из школ умер на перемене. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Российский школьник умер на перемене
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.comКонстантин Кокошкин / Globallookpress.com

По информации издания, мальчику стало плохо на перемене. Ему вызвали скорую помощь, однако медики не смогли реанимировать подростка.

В учебном заведении отказались комментировать случившееся, сославшись на занятость директора. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.

В конце марта ученик одной из школ Симферополя умер после урока физкультуры. По данным Минздрава Республики Крым, девятиклассник потерял сознание и упал. За время реанимационных мероприятий сердце подростка трижды останавливалось. По словам очевидца случившегося, у погибшего были проблемы с работой сердца, а также повышенное давление.

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