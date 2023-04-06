Две девушки заживо сгорели при пожаре в петербургской коммуналке

Две девушки заживо сгорели при пожаре в коммунальной квартире, расположенной на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom NickolayV / Shutterstock / Fotodom

О возгорании в семикомнатной коммунальной квартире стало известно утром 6 апреля. Комната площадью десять квадратных метров выгорела полностью.

Еще двух пострадавших в результате пожара доставили в больницу. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить.

13 марта сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга два человека заживо сгорели при пожаре в квартире-студии. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.