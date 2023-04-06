«112»: после девятичасового допроса Треповой вызвали скорую

Обвиняемой в осуществлении теракта в кафе Санкт-Петербурга, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой во время девятичасового допроса 3 апреля вызвали скорую помощь. Об этом пишет Telegram-канал «112».

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Отмечается, что Трепова во время взрыва в кафе получила контузию, после чего плохо слышала и плохо ориентировалась в пространстве. После допроса 3 апреля девушка была перевезена в Москву, где над ней прошел суд.

Ее знакомый по фамилии Касинцев, у которого Трепова скрывалась после взрыва, также был задержан. Уточняется, что он проходит по делу в статусе свидетеля. На допросе мужчина заявил, что не знал ничего о взрыве. Родители Касинцева рассказали, что он никогда не упоминал Трепову, но хорошо знал ее супруга Дмитрия Рылова. Правоохранительные органы продолжают поиск лиц, с которыми Трепова общалась и встречалась в последнее время.

Ранее «Известия» сообщили, что Дмитрий Касинцев, который укрывал в своей квартире Дарью Трепову, проходит свидетелем по уголовному делу о теракте.