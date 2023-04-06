Бизнесмен из Саратова Марат Искиндиров, или, по его собственным словам,, задержан сотрудниками ФСБ и МВД за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Мужчина был известен своими скандальными заявлениями о превосходстве казахского этноса. Все прочие народы, исходя из заявлений Искиндирова, необходимо уничтожать. Работавшие на бизнесмена русские сотрудники зачастую не получали зарплату и выслушивали его оскорбления, а также угрозы расправой и изнасилованиями.

Наконец полиция провела проверку, и накануне силовики прибыли по домашнему адресу гражданина. Его заподозрили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

По данным источника агенства, в ходе обысков у Искиндирова правоохранители обнаружили гранату. Ее он использовал для запугивания людей, желая доказать свое этническое превосходство. Кроме того, в доме нашлись банки с наркотиками и документация, дающая представление об отношениях задержанного с трудовым коллективом.

В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в многочисленных актах унижения человеческого достоинства со стороны задержанного бизнесмена в отношении работников.