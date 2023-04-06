После столкновения с силовиками в Ингушетии найдено тело боевика

В Ингушетии после боестолкновения с правоохранителями обнаружено тело боевика, участвовавшего в нападении на пост ДПС в ночь на 28 марта.
Правоохранительные органы обнаружили в одном из домов в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе скрывающихся боевиков, причастных к вооруженному нападению на ДПС «Волга-14», совершенном в ночь на 28 марта.
Старший участковый и прикомандированные сотрудники МВД нашли их во время обхода. К месту была стянута бронетехника и бойцы спецназа, жителей близлежащих домов эвакуировали.
Четверо боевиков были заблокированы в постройке, но при попытке их задержания они открыли шквальный огонь по правоохранителям. Боестолкновение попало на видео.
В результате перестрелки погибли трое полицейских, еще 11 силовиков получили ранения. С места боестолкновения появились видео.
Боевики сумели сбежать, их в настоящее время ищут правоохранители.
В соседнем от Зязиков-Юрт селе Аки-Юрт было обнаружено тело неустановленного мужчины. Он лежал в заброшенном доме. Погибший внешне схож с разыскиваемым полицией Мовсаром Коттоевым 1997 года рождения. Он подозревается в планировании преступлений террористической направленности, сообщили ФСБ.
Рядом с телом найдены автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.
Поиск остальных членов бандгруппы продолжается.
3 апреля начальник управления ФСБ по Республике Ингушетия принял решение о проведении контртеррористической операции на территории Малгобекского района для задержания боевиков. В розыск объявлены уроженцы села Кантышево и Малгобека Микаил Мошхоев, Амир Боков, Амирхан Гуражев, Адам Оздоев и Мовсар Коттоев. Их подозревают в планировании терактов на территории республики.
Вечером 3 апреля силовики обходили кошары в поисках бандитов, совершихся нападение на стационарный пост ДПС «Волга-14» в ночь на 28 марта. Хозяин местной фермы впустил правоохранителей в дом, однако отказался по их требованию открыть запертую дверь.
В этот момент оттуда выскочили прятавшиеся мужчины, открыли огонь по полицейским и скрылись.
Участковый получил ранение. Оказалось, что фермер прятал бандитов, среди которых был его племянник.
В ночь на 28 марта боевики обстреляли пост «Волга-14» у села Кантышево Назрановского района республики. Ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
29 марта в Карабулаке местные жители нашли тело с огнестрельными ранениями одного из напавших.