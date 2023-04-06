$79.50+0.1487.10+0.37
9 минут назад

В Москве нашли мумифицированный труп умершей полтора года назад женщины

Мослента

Мумифицированный труп женщины обнаружили в одной из квартир на юге-западе Москвы. Тело пенсионерки пролежало там около полугода, сообщает MK.RU.

В Москве нашли мумифицированный труп умершей полтора года назад женщины
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

По информации издания, полицейские вскрыли квартиру после жалоб соседей на протечки. Внутри правоохранители обнаружили тело женщины 1937 года рождения, предположительно скончавшейся около полутора лет назад. Дату и обстоятельства смерти жительницы столицы предстоит выяснить специалистам, пишет издание.

Ранее спасатели вызволили пожилую женщину из запертой квартиры в Москве.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий