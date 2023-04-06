В Москве нашли мумифицированный труп умершей полтора года назад женщины

Мумифицированный труп женщины обнаружили в одной из квартир на юге-западе Москвы . Тело пенсионерки пролежало там около полугода, сообщает MK.RU .

По информации издания, полицейские вскрыли квартиру после жалоб соседей на протечки. Внутри правоохранители обнаружили тело женщины 1937 года рождения, предположительно скончавшейся около полутора лет назад. Дату и обстоятельства смерти жительницы столицы предстоит выяснить специалистам, пишет издание.