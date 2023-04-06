Беспилотник упал на территории оборонного завода в Подмосковье

Telegram-канал Mash сообщил, что в Московской области на территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотник с камерами. По его данным, на предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса». На заводе «Факел» отказались комментировать информацию. Минобороны РФ не подтверждало эти данные.

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Дрон при обходе территории обнаружили охранники. По данным Mash, коптер имеет размеры 30 на 30 сантиметров. По видимым признакам заметно, что летательный аппарат был собран в кустарных условиях. На его корпусе закреплено несколько камер. Предположительно, БПЛА мог упасть из-за глушилок связи. Правоохранители разыскивают его конструктора.

По данным Telegram-канала «112», дрон упал на территории завода около 8 утра, боевой нагрузки на нем не было. По предварительной версии, беспилотник должен был производить съемку оборонного объекта, но был сбит системой РЭБ.