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33 минуты назад

Москвич распылил перцовый газ в лицо пенсионеру в вагоне метро

Агентство «Москва»иещё 2

Пассажир московского метро залил перцовым газом из баллона 65-летнего мужчину во время словесной перепалки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«В вагоне метро злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, распылил в лицо 65-летнему мужчине содержимое перцового баллончика. Личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки с использованием системы камер наблюдения столичного метро. Им оказался 27-летний житель Москвы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Московского метрополитена координирует действия правоохранительных органов, а также контролирует привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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