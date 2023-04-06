Пассажир московского метро залил перцовым газом из баллона 65-летнего мужчину во время словесной перепалки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«В вагоне метро злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, распылил в лицо 65-летнему мужчине содержимое перцового баллончика. Личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки с использованием системы камер наблюдения столичного метро. Им оказался 27-летний житель Москвы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Московского метрополитена координирует действия правоохранительных органов, а также контролирует привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).