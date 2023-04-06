Житель Москвы умер из-за привычки читать с телефона

В Москве от удара током умер мужчина, который имел привычку читать в ванной с телефона. Об этом пишет «МК».

Фото: Dan Smedley / Unsplash Dan Smedley / Unsplash

Как стало известно изданию, 31-летний уроженец Сыктывкара проживал вместе с женой улице Молодцова. В 10 часов утра 5 апреля мужчина был еще жив, так как написал супруге сообщение. Около 13:00 женщина нашла тело мужа в ванной. В ногах погибшего лежал телефон, подключенный к розетке.

По информации портала, россиянка неоднократно обращала внимание мужа на опасность привычки читать и переписываться с гаджета во время приема ванны. В свою очередь, погибший провел в эту комнату удлинитель от розетки в коридоре, чтобы всегда иметь возможность подключиться к сети. При этом мужчина почти полностью спускал воду с уверенностью, что это убережет его от удара током.